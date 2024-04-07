«Строчка в списке жертв»: в МИД России обратились к Зеленскому Захарова призвала Зеленского понять, что он является строчкой в списке жертв США

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо понять, что он является лишь еще одной строчкой в длинном списке жертв американской системы, написала в Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Она отреагировала на слова политика, признавшего, что Киев стал заложником избирательного процесса в США. По мнению Захаровой, Зеленский ошибочно полагает, что он такой один и весь мир крутится вокруг него. В связи с этим дипломат напомнила, что схожим образом американские власти в свое время обошлись с Вьетнамом.

Понимаю, что Зеленскому хочется думать, что он такой единственный и все крутится вокруг него, но нет. Он всего лишь одна строчка в длинном списке жертв «американских выборов», а сказать точнее — американской системы. Один из тех, кто был свято уверен, что Штаты — их союзники, — заявила дипломат.

Говоря о словах Зеленского, что Украина стала заложником американского избирательного процесса, Захарова напомнила, что выборы в стране были и до 2024 года.

Ранее Зеленский заявил, что Украина согласится на любой вариант получения помощи от Соединенных Штатов. По словам президента, Киев согласен брать от Вашингтона деньги даже в кредит.