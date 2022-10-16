Стремоусов: Россия «поставит мат» Украине этой зимой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащие РФ

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Россия «поставит мат» Украине уже в ближайшее время. В своем видеообращении, которое он опубликовал на своем Telegram-канале, он спрогнозировал, что победа может произойти уже этой зимой. Киев же одержать победу не сможет ни при каких обстоятельствах, уверен Стремоусов.

Мы еще раз напоминаем всем тем, кто сегодня проживает на территории Украины, думает про победу укровермахта. Скажу объективно: это невозможно. В ближайшее время Россия поставит мат всей этой системе, и это уже состоится этой зимой, — сказал он.

Генерал-лейтенант в отставке, вице-президент Российского совета по международным делам Евгений Бужинский заявил, что сроки окончания спецоперации России по защите Донбасса будут зависеть от ее конечной цели. Он отметил, что одним из сценариев может стать освобождение Одессы и соединение с Приднестровьем, а также взятие Харькова и Днепра. Бужинский предположил, что спецоперация может продлиться еще примерно полгода. Генерал добавил, что одним из вариантов дальнейших действий Москвы может стать то, что российские военные дойдут до западных границ Украины.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что конфликт России и Украины может завершиться этой зимой, пишет немецкое издание Bild. Он добавил, что власти в Киеве не намерены вести боевые действия на территории России.