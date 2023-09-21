«Страшные сказки»: Слуцкий ответил Шольцу на слова о «захвате» Украины Депутат Слуцкий: Шольц подменяет понятия, говоря о «захвате» Украины Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Слова федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца об «империалистических планах по захвату Украины» являются подменой понятий, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Парламентарий отметил, что у Москвы никогда подобных намерений в отношении Киева не было.

Шольц, заявляя об «империалистических планах по захвату Украины», подменяет понятия. Видимо, довлеет наследственная память нацистских «захватчиков». Россия в рамках СВО наоборот — отстаивают право Новороссии на мир и жизнь без нацизма, право говорить и думать на родном русском языке, право на традиционные ценности. Ни о каком захвате никогда не шло и речи, это не наши цели, — добавил Слуцкий.

По его словам, «шольцы и байдены» передают «страшные сказки» коллективного Запада про Россию с высоких трибун ООН «лишь для оправдания собственных злодеяний ради установления диктата в мировых делах».

А «причина, по которой продолжаются страдания на Украине и во всем мире», действительно, «ошеломляюще проста»: непрекращающиеся попытки Запада ослабить Россию через поставки смертельных вооружений и поддержку неонацистского режима Зеленского. Имперский план здесь или амбиции гегемона движут западными столицами — это виднее Шольцу, — подытожил Слуцкий.

Ранее Шольц во время выступления в Совбезе ООН обвинил Путина в намерении захватить Украину. Глава Германии призвал российского лидера подчиниться требованиям Генассамблеи ООН и вывести войска с территории соседней страны.