Если президент Франции Эммануэль Макрон является сторонником военного конфликта с Россией, то страшно представить, чем это может закончиться, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя слова французского лидера о том, что Украину в ближайшем будущем может ждать поражение. В разговоре с корреспондентом NEWS.ru он добавил, что Макрон втягивает в конфликт свою страну.

Я думаю, Макрон имеет в виду военно-политическое поражение Украины. С военной точки зрения понятно, что и людские ресурсы Украины ограничены, остается все меньше и меньше. Вооружение поставляется с большим перебоем и в меньших объемах, чем в прошлом году. Что касается политического момента, все больше союзников Украины понимают, что сделали ставку не на ту фигуру. Макрон просто втягивает [свою страну] в войну с Россией. Европа этого боится. Макрон сейчас в центре внимания, видимо, ему это нравится. Это долго продолжаться не может. Рано или поздно должны определиться. Если он сторонник военного конфликта с Россией, тогда страшно представить, даже вслух произносить, чем это может закончиться [для всех], включая саму Францию. Надеюсь, до этого не дойдет, — сообщил Джабаров.