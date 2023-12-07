«Страну потеряли»: Володин пошутил над коммунистами Володин поспорил с Коломейцевым из-за регламента пленарного заседания Госдумы

Фото: Пресс служба ГД РФ

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании поспорил с депутатом от КПРФ Николаем Коломейцевым из-за регламента. В ходе дискуссии Коломейцев напомнил оппоненту о порядках заседания, а в ответ услышал ироничное замечание, что отсутствие свободы слова и монополия одной партии когда-то уже привели к потере страны. Трансляция заседания велась на сайте Государственной думы.

Депутат от КПРФ заявил Володину, что согласно п. 2 статьи 53 даже председатель перед тем как выступить, должен записаться и взять микрофон у первого заместителя. На это спикер иронично сообщил, что в прошлом ограничения свободы слова и монополия одной партии разрушили страну.

Вот эти ограничения привели к тому, что не стало свободы слова! Страну потеряли! Прекратите! Это было. Монополия одной партии, — пошутил Володин.

После Коломейцев потребовал добавочных 20 секунд к своему выступлению, так как они истекли пока говорил спикер.

Добавьте 20 секунд Коломейцеву, — с улыбкой попросил Володин.

Ранее коммунисты поссорились с чиновниками из-за культуры. Депутаты КПРФ обвинили власти Башкирии в пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) из-за продвижения в республике образа советского артиста балета Рудольфа Нуреева, имевшего гомосексуальную ориентацию. Коммунисты обратились с жалобой к главе Курултая Константину Толкачеву, однако тот не поддержал инициативу депутатов и призвал «не поливать грязью» балетмейстера, имевшего башкирские корни.