«Странные закономерности»: Медведев пошутил над работой ПВО на Украине Медведев сыронизировал над зависимостью между работой ПВО и обеспечением водой на Украине

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале иронично высказался о работе ПВО на территории Украины. Он указал, что на ее территории были обнаружены «странные закономерности», которые не укладываются ни в рамки современной военной науки, ни в рамки инженерной мысли: парадокс связан с зависимостью между работой ПВО и обеспечением Украины водой и электричеством.

Чем лучше, по информации украинских СМИ, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой, — отметил зампред Совбеза.

Бывший российский президент добавил, что исследование «установленного парадокса» требует вдумчивой работы.

Сообщение Медведев сопроводил кадрами пуска ракет большой дальности воздушного и морского базирования.

Ранее Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что украинцы являются «разменной монетой в большой американской игре». По его словам, война американцев продолжится до «конца Украины», а самих американских политиков на данный момент интересуют в первую очередь результаты промежуточных выборов в конгресс. Он добавил, что жизнями украинцев готовы рассчитаться и в случае с применением «грязной бомбы».