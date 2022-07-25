«Странно и смешно»: депутат ГД отказался переименовывать Киевский вокзал Депутат Соловьев назвал странным и смешным предложение переименовать Киевский вокзал

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Киевский вокзал в Москве не стоит переименовывать, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы и член комитета по культуре РФ Сергей Соловьев. С соответствующим предложением ранее выступил депутат ГД от фракции ЛДПР Василий Власов. По мнению Соловьева, это достаточно странная и удивительная инициатива, которой в текущей геополитической ситуации не стоит уделять внимание и «уподобляться коллективному Западу и русофобам на Украине».

Я бы не стал переименовывать. Это странная инициатива, даже удивительное предложение. Мы прекрасно знаем историю нашей Руси, тем более в условиях спецоперации нельзя уподобляться коллективному Западу и русофобам на Украине, которые сейчас всё переименовывают. Ни в коем случае нельзя занимать такую позицию, а уж если заниматься этим вопросом, то прежде всего надо учитывать мнение москвичей, спросить их, как они к этому относятся. Нет времени сейчас этими вопросами заниматься, потому что это будет достаточно странно и смешно, — отметил Соловьев.

Он не исключил, что через какое-то время к этому вопросу могут вернуться, в зависимости от того, как будут развиваться события, но в основе должно лежать мнение москвичей.

24 июля Власов предложил вернуть Киевскому вокзалу в Москве историческое название и переименовать в Брянский. Парламентарий подчеркнул, что это станет ответом на решение Киева сделать из Московского проспекта проспект Степана Бандеры. Власов отметил, что считает правильным, если подобные вопросы будут вынесены на голосование жителей города. Также глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать вокзал в Одесский или Кишиневский.

Вокзал открыли в 1899 году. До 1934 года он назывался Брянским, но затем название изменили на Киевский.