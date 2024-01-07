Страх россиян перед мигрантами назвали безосновательным Титов призвал россиян не бояться мигрантов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам не стоит бояться мигрантов, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он объяснил, что по статистике граждане РФ совершают куда больше преступлений, чем иностранцы. Страх россиян перед мигрантами просто безоснователен, указал омбудсмен.

О страхе россиян перед мигрантами мне хорошо известно. Хотя он совершенно безоснователен. По статистике МВД РФ, граждане России совершают куда больше преступлений, чем мигранты, — заявил Титов.

Негативное отношение к иностранцам может возникать еще и из-за опасений, что они займут рабочие места, однако и этого не произойдет, добавил он. По словам Титова, перед россиянами открыто множество возможностей, число которых зависит только от их уровня образования и квалификации. Граждане страны могут найти себя в любой профессии и отрасли, зарплата в которой будет зависеть только от них самих, уверен омбудсмен.

За 11 месяцев 2023 года иностранцы и лица без гражданства совершили на 1% меньше преступлений, чем в 2022-м. Против них нарушили закон тоже реже — на 13,1%.

Ранее россиянам рассказали, что в настоящий момент наблюдается серьезный дефицит кадров на рынке труда. По словам эксперта Гарри Мурадяна, наиболее страдают отрасли торговли, строительства и IT-сфера.