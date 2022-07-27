«Столько, сколько возможно»: Песков о поставках газа в Европу Песков: «Газпром» поставляет в Европу столько газа, сколько возможно

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

«Газпром» поставляет в Европу столько газа, сколько необходимо, и одновременно с этим столько, сколько возможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в последнее время возможности для прокачки сузились из-за введенных Европой санкций и необходимости технического обслуживания различных агрегатов.

[«Газпром» поставляет в Европу] столько, сколько а) необходимо и б) возможно <...> [Он] был и остаётся надёжным гарантом всех своих обязательств. Но он не может гарантировать прокачку, если импортные агрегаты не могут обслуживаться из-за европейских санкций, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее стало известно, что поставки газа по «Северному потоку» из-за остановки работы еще одной турбины снизятся до 20% максимальной мощности трубопровода. Сокращение транзита началось с 07:00 мск 27 июля. Отмечается, что теперь ежесуточно в Европу будет поставляться не более 33 млн кубометров при плановом объеме в 167 млн.

После этого цена на газ в Европе поднялась выше отметки $2300 за тысячу кубометров впервые с 8 марта. По данным лондонской торговой площадки ICE, с начала торгов рост стоимости газа превысил 10%.