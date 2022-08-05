«Стойте там, где стояли»: Захарова о поддерживающих Украину Захарова иронично раскритиковала тех, кто отказывается от поддержки Украины «до лучших времён»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на то, что в мире сокращается число тех, кто готов поддерживать Украину. Многие изменили свою позицию, убрав с аватаров украинские флаги и прекратив использовать в одежде синий и желтый цвета. По словам Захаровой, это выглядит так, будто они «обозначились и хватит», а теперь «подленько сворачивают гражданскую позицию в трубочку до лучших времён».

Не крысы, а крыски. В этом вся суть устроенного аморального перформанса. Нет уж. <...> Стойте там, где стояли. А не метайтесь по углам, когда киевскорежимный корабль пошёл ко дну, — написала она.

Захарова добавила, что такая смена гражданской позиции связана не с осознанием преступлений украинских властей, а со стремлением к личному комфорту.

Ранее официальный представитель МИД РФ посмеялась над словами президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Китай вместе со странами Запада противостоять России. В ответ на его заявление Захарова написала, что «сейчас самое время и для грибов, и для Китая объединяться с Западом».