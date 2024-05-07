Стивен Сигал приехал на церемонию инаугурации Путина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стивен Сигал

Голливудский актер с российским гражданством Стивен Сигал прибыл на церемонию инаугурации президента РФ Владимира Путина, передает ТАСС. На кадрах видно, что артист стоит на красной ковровой дорожке Большого Кремлевского дворца. Он надел свое традиционное кимоно в стиле айкидо.

Инаугурация президента после прошедших выборов пройдет 7 мая в 12:00 мск. Владимир Путин вступит в должность президента РФ в пятый раз. На прошедших в марте выборах он набрал 87,28% голосов. Новый президентский срок продлится шесть лет.

Российские телеканалы уже подготовились к торжественному событию. На церемонию вступления Путина в должность президента заложили ровно час. В 2018 году инаугурация продлилась 48 минут.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что консолидация общества вокруг Владимира Путина поведет страну к новым победам. Депутат назвал главу государства преимуществом России. По его словам, Путин доказал преданность стране. Действующий президент задал «высокий стандарт работы главы государства на многие десятилетия вперед», считает Володин. Он добавил, что в России после распада СССР «царили разруха, экономический упадок», но страну спас Путин, подчеркнул спикер Госдумы.