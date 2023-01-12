«Стиль Путина»: политолог раскрыл секреты популярности президента Политолог Марков: Путин популярен благодаря мужественности, силе и стилю общения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин обладает мужеством и силой, которой не хватает западным политикам, считает политолог Сергей Марков. В беседе с «Народными Новостями» он связал популярность Путина во всем мире и в России с этими факторами и особым стилем общения. По его мнению, глава государства может легко общаться как с другими политиками, так и с простым народом.

Один из ведущих факторов — это стиль Путина. Он одновременно и вежливый, и жесткий. Путин может говорить на сверхкультурном языке с любыми политиками и деятелями культуры, а также может говорить и с простым народом, на его языке. <...> У Путина присутствует ярко выраженный мачизм, — то есть мужественность, маскулинность. Этого качества в наши дни современным политикам очень не хватает, — пояснил политолог.

Владимир Путин, по мнению Маркова, остается самым известным и цитируем мировым политиком, потому что формирует реалии настоящего времени. Политолог отметил, что у главы России самая высокая узнаваемость среди мировых лидеров. По словам эксперта, популярность Путина также связана с тем, что он сильный политический деятель сильной державы.

По данным ВЦИОМ, Владимир Путин возглавляет рейтинг главных политиков России за прошлый год, по мнению россиян. По результатам опроса так считают 55% респондентов. Президент РФ с 2006 года неизменно занимает первую строчку этого рейтинга.