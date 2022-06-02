Ассоциация юристов России работает над созданием нового суда по правам человека, заявил председатель ассоциации Сергей Степашин. По его словам, которые приводит РИА Новости, новый суд может быть организован в формате БРИКС, СНГ или ЕАЭС и станет альтернативой ЕСПЧ, который принимал решения на основе политических соображений, а не юридических норм.
Мы сейчас запустили механизм создания рабочей группы, нас уже поддержали силовые структуры, администрация президента. Был доклад о серьезной работе по созданию альтернативного суда по защите прав человека, — сказал Степашин.
Ранее в электронной базе Госдумы появилось два законопроекта, касающихся разрыва отношений российского госаппарата с ЕСПЧ. Авторы одного из них предложили сделать альтернативой ЕСПЧ Конституционный суд России: до этого один из авторов нынешних поправок Андрей Клишас заявлял, что в очень многих случаях Конституционный суд встаёт на сторону заявителя и представляет собой более эффективный и действенный механизм, чем ЕСПЧ.
Руководитель направления международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев рассказал, что власти РФ фактически не коммуницируют с ЕСПЧ и перестали выплачивать компенсации по вынесенным ранее решениям. При этом в России остаются неисполненными тысячи выносимых с 2003 года решений европейской инстанции по примерно 200 проблемам, называемым «группами дел».