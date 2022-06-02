Степашин рассказал о готовящейся альтернативе ЕСПЧ Степашин: Ассоциация юристов в течение года проработает вопрос создания альтернативы ЕСПЧ

Ассоциация юристов России работает над созданием нового суда по правам человека, заявил председатель ассоциации Сергей Степашин. По его словам, которые приводит РИА Новости, новый суд может быть организован в формате БРИКС, СНГ или ЕАЭС и станет альтернативой ЕСПЧ, который принимал решения на основе политических соображений, а не юридических норм.

Мы сейчас запустили механизм создания рабочей группы, нас уже поддержали силовые структуры, администрация президента. Был доклад о серьезной работе по созданию альтернативного суда по защите прав человека, — сказал Степашин.

Ранее в электронной базе Госдумы появилось два законопроекта, касающихся разрыва отношений российского госаппарата с ЕСПЧ. Авторы одного из них предложили сделать альтернативой ЕСПЧ Конституционный суд России: до этого один из авторов нынешних поправок Андрей Клишас заявлял, что в очень многих случаях Конституционный суд встаёт на сторону заявителя и представляет собой более эффективный и действенный механизм, чем ЕСПЧ.

Руководитель направления международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев рассказал, что власти РФ фактически не коммуницируют с ЕСПЧ и перестали выплачивать компенсации по вынесенным ранее решениям. При этом в России остаются неисполненными тысячи выносимых с 2003 года решений европейской инстанции по примерно 200 проблемам, называемым «группами дел».