Степашин назвал того, кто убедил Путина подписать Минские соглашения Сергей Степашин: Меркель убедила Путина подписать Минские соглашения

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Главым политиком, убедившим президента России Владимира Путина подписать Минские соглашения, была канцлер Германии Ангела Меркель. Такое заявление в интервью РИА Новости сделал бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. По его словам, в ином случае Москва могла бы уже тогда «решить вопрос по «Новороссии».

Именно Меркель была главным политиком, которая убедила Путина подписать Минские соглашения, когда мы в принципе могли решить все вопросы, которые решаем сегодня по <...> Новороссии. <...> Канцлер ФРГ обратилась: «Давайте подождем, пойдем на Минские соглашения, давайте договариваться», — рассказал Степашин.

Он также рассказал, что Путин за годы своего президентства стал «более жестким». По мнению экс-премьера, это случилось в том числе после того как договоренности с руководством США, Великобритании, Германии по поводу расширения НАТО и невооружения стран Варшавского договора не стали выполняться.

Конечно, он стал более жестким по отношению к тем, кто, по сути дела, его обманул и нашу страну, — подчеркнул Степашин.

Ранее Сергей Степашин заявил, что в настоящее время замены Путину нет и ему придется в очередной раз остаться на должности главы государства после 2024 года, хочет он того или нет. При этом бывший премьер отметил, что «вечно нельзя быть руководителем страны».