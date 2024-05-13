«Ставит свечи»: как Белоусов поможет победить в СВО и остановит обстрелы РФ

Фото: СФ РФ

Андрей Белоусов

13 мая президент РФ Владимир Путин предложил на пост министра обороны, ранее занимаемый Сергеем Шойгу, кандидатуру Андрея Белоусова. Как бывший вице-премьер и экс-директор департамента экономики и финансов аппарата правительства поможет России победить в СВО и остановит обстрелы Белгорода и других городов страны?

Как назначение Белоусова поможет достичь победы в СВО

Депутат Госдумы Алексей Говырин в разговоре с NEWS.ru предположил, что назначение Белоусова призвано устранить возможные противоречия между военными и промышленниками. По мнению парламентария, он обладает незаменимым опытом экономиста-государственника.

«Трудно найти более уважаемого и промышленниками, и банкирами, и железнодорожниками, и судостроителями, и оборонщиками экономиста-государственника, настоящего патриота, который может с умом наладить эффективное взаимодействие всех перечисленных сфер при тех вызовах, которые стоят перед нашим государством сегодня», — заявил Говырин.

По словам Говырина, учитывая отношения со странами НАТО, нужна «слаженная работа по снабжению российской армии и финансированию приграничных территорий». По словам депутата, для решения этой задачи «потомственный ученый-экономист с большой буквы просто незаменим».

Политолог Сергей Марков назвал главной целью Белоусова «максимально снизить коррупционные дела». По его словам, новому главе Минобороны необходимо также «уменьшить роль персональных отношений».

Главный редактор журнала «Национальная оборона» военный аналитик Игорь Коротченко полагает, что Белоусов на новом посту повысит эффективность использования ресурсов, выделяемых на оборону, и оптимизирует поставки вооружения и военной техники в зону СВО.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин хотел видеть на должности главы Минобороны гражданского человека с целью внедрения инноваций в ведомство.

Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2006 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2006 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2008 год Фото: Сергей Субботин/РИА Новости Андрей Белоусов, 2008 год Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский в 2008 году Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Заместитель министра экономического развития и торговли РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ, генерал армии Юрий Балуевский в 2008 году Фото: Яна Лапикова/РИА Новости 21 сентября 2011 года. Министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Андрей Белоусов перед началом заседания кабинета министров РФ в Доме правительства Фото: Яна Лапикова/РИА Новости 21 сентября 2011 года. Министр экономического развития и торговли РФ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Андрей Белоусов перед началом заседания кабинета министров РФ в Доме правительства Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», председатель совещания — министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре), 2012 год Фото: Сергей Кузнецов/РИА Новости Форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», председатель совещания — министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре), 2012 год Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф (слева) и Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре) в Санкт-Петербурге на вечеринке Sberbank Night, 2012 год Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Президент, председатель правления ОАО «Сбербанк России» Герман Греф (слева) и Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (в центре) в Санкт-Петербурге на вечеринке Sberbank Night, 2012 год Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости 24 сентября 2012 года. Президент РФ Владимир Путин (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов во время встречи в сочинской резиденции «Бочаров ручей» Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости 24 сентября 2012 года. Президент РФ Владимир Путин (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов во время встречи в сочинской резиденции «Бочаров ручей» Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов перед началом заседания правительства РФ Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр экономического развития РФ Андрей Белоусов перед началом заседания правительства РФ Фото: Алексей Никольский/РИА Новости 2 июля 2013 года. Помощник президента РФ Андрей Белоусов (слева) и руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов Фото: Алексей Никольский/РИА Новости 2 июля 2013 года. Помощник президента РФ Андрей Белоусов (слева) и руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Андрей Белоусов, 2017 год Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Андрей Белоусов, 2017 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов (слева) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2023 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов (слева) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Белоусов, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Белоусов, 2019 год Фото: Kremlin.ru Андрей Белоусов и Владимир Путин, 2023 год Фото: Kremlin.ru Андрей Белоусов и Владимир Путин, 2023 год

«Сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций, больше открыт для максимально оперативного внедренчества. Поэтому на нынешнем этапе президент принял решение о том, чтобы Министерство обороны возглавил гражданский человек», — подчеркнул он.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в аналогичном ключе оценила кандидатуру Белоусова.

«Человек-стратег, очень образованный, умный, широкого кругозора. Ключевая вещь в современных войнах — это технологии, нужно скорее внедрять инновации и новые технологии, армия должна иметь современные виды вооружений. У Андрея Белоусова большой опыт в этой сфере, он занимался этими вопросами и на предыдущем месте работы, он занимался БПЛА и добился хороших результатов» — заявила она.

Над чем Белоусов пообещал поработать в Минобороны

На слушаниях в Совете Федерации политик заявил, что в МО «есть над чем работать». В своей речи он затронул вопросы соцобеспечения участников СВО.

«Необходимо решить вопросы медицинского обслуживания в гражданских поликлиниках и убрать излишнюю бюрократию с оформлением льгот», — сказал Белоусов.

Несмотря на то что финансовое довольствие военных подняли как минимум до 200 тысяч рублей, «жизнь не сводится только к денежным выплатам», отметил политик.

«Я считаю, абсолютно непорядок, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, гоняют из гражданских медицинских учреждений и отправляют в госпитали, которые часто переполнены, этот вопрос надо решать. Это касается и избыточной бюрократии и бумажной волокиты, связанной с подтверждением льгот военнослужащих», — сказал кандидат в министры.

Фото: kremlin.ru Андрей Белоусов

Что известно о Белоусове

Будущий политик родился 17 марта 1959 года в Москве в семье советского экономиста Рэма Белоусова. В 1981 году с отличием окончил МГУ им М. В. Ломоносова по специальности «экономическая кибернетика».

В 2006 году занял пост замминистра экономразвития РФ по приглашению главы ведомства Германа Грефа. Белоусов курировал макроэкономический блок, в том числе занимался вопросами улучшения инвестиционного климата, реализации федеральных целевых программ, инвестиционной деятельности Внешэкономбанка.

В 2007-м Путин назначил его директором департамента экономики и финансов аппарата правительства РФ. С марта 2020 года Белоусов был председателем совета директоров ОАО «РЖД», а также исполнял обязанности председателя правительства России в связи с больничным Михаила Мишустина.

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале заявил, что Белоусов является «абсолютно гражданским и воцерковленным» человеком.

«Его можно было встретить в храме. Очень скромно приезжал, молился, ставил свечи, даже алтарничал. Он в храме — „не захожанин“. В военной иерархии Белоусов — фигура номинальная. Роль начальника Генштаба ВС РФ В. Герасимова усиливается. Но уравновешивать систему будут новые замы министра обороны. И тогда будет все ясно», — написал Котенок.

Telegram-канал «Это другое» также отмечает воцерковленность Белоусова.

«[Белоусов] иногда служит алтарником в одном из храмов Владимирской области. Это говорит о многом, а для понимающих — обо всем. С Богом в сердце несомненно победим, братцы!» — говорится в сообщении канала.

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