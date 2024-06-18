В МИД России раскрыли планы Запада на Армению Галузин: Запад рассматривает Армению как инструмент гибридной войны против РФ

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Никол Пашинян и Олаф Шольц

Запад хочет использовать Армению как инструмент гибридной войны против России, заявил KP.RU заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. По его словам, западные столицы готовы подвергать риску социально-экономическое положение республики, а также ее безопасность.

Цель ясна — использовать армянский «плацдарм» для формирования в регионе очередного очага напряженности. В западных столицах готовы спокойно «ставить на кон» социально-экономическое положение республики и ее безопасность. Представители США, Евросоюза и НАТО призывают Ереван к разрыву всех связей с Москвой, добиваются выхода из наших общих интеграционных объединений, — подчеркнул он.

Дипломат также отметил, что Москва никогда не вмешивается во внутренние дела других стран. Россия дорожит связями с Арменией и делает все, чтобы выстраивать их во взаимоуважительном и взаимовыгодном ключе, добавил Галузин.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет развивать отношения и дружить с Арменией. По ее словам, Москва вложила «столько души, сил и тепла» в развитие этих отношений, что никому не удастся их испортить.