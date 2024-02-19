Статую Свободы предложили перенести в Крым Депутат Шеремет предложил перенести статую Свободы из США в Крым

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Статую Свободы надо перенести в Крым, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. По его словам, которые приводит ТАСС, республика после возвращения в состав России стала таким же символом демократии. США же, считает он, утратили право называться светочем демократии.

Безусловно, Крым стал сегодня какой-то статуей Свободы. Я считаю, что статую Свободы сегодня надо переносить в Республику Крым и ставить, потому что сегодня США утратили право, чтобы они говорили о том, что они светочи демократии, — сказал Шеремет.

Депутат отметил, что события 2014 года стали прецедентом в мировой практике и примером, как необходимо решать подобные вопросы демократическим путем. Это, уверен он, станет в будущем ориентиром для всех свободных людей.

Между тем собственную статую Свободы, которая стояла в крымском Бахчисарайском парке, демонтировали в октябре прошлого года. От экспоната, являющегося точной миниатюрной копией американского оригинала, решено было избавиться в знак протеста против русофобской политики США. После демонтажа статую облили томатным соком, символизирующим кровь, пролитую в войнах, которые за последние 70 лет организовали и спровоцировали США. Также ей завязали повязкой глаза в символ того, что в США не осталось никакой свободы.