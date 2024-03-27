«Статус «никто»: Журова описала россиян на ОИ после слов Винер о «бомжах» Депутат Журова: МОК предлагает россиянам выступить на ОИ в статусе «никто»

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Ирина Винер

Слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер о том, что российские спортсмены, которые поедут на Олимпиаду в Париж без флага и гимна, будут командой бомжей, являются личными эмоциями, заявила депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее мнению, сейчас у нейтральных спортсменов из России «статус „никто“».

Это эмоции Ирины Александровны. На данный момент я считаю, что у нейтральных спортсменов другая характеристика. Они супернейтральные и их оценивают как «никто». Я не знаю, что лучше: бомжи или никто? Пока они дают нам статус «никто», — отметила Журова.

Винер объяснила свою позицию тем, что выступления в нейтральном статусе унизительны. Она добавила, что, если бы все спортсмены участвовали таким образом, это было бы другое дело, но в реальности все выступают с флагом и гимном. Все участвуют в параде закрытия и открытия Олимпиады, а россияне — нет, и это унизительно, считает Винер.

19 марта сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) не будет учитывать медали, завоеванные российскими и белорусскими спортсменами на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ранее МОК выпустил заявление «против политизации спорта», в котором призвал иностранных спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы.