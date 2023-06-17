«Старый трухлявый пень»: Медведев разгадал послание Байдена королеве Англии Медведев назвал Байдена старым трухлявым пнем после его нелепой фразы о королеве

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал президента США Джо Байдена старым трухлявым пнем, комментируя его выступление на оружейном форуме в Коннектикуте, по окончании которого демократ произнес фразу «боже, храни королеву». Медведев отметил в своем Telegram-канале, что хозяин Белого дома назвал ядерное оружие США, размещенное в Европе, авиационным боезапасом.

Старый трухлявый пень <...> заявил ничтоже сумняшеся: размещение русскими ядерного оружия в Белоруссии совершенно безответственно. И это при том, что американское ядерное оружие размещено на просторах Европы в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. И это не тактическое ядерное оружие, а авиационный боезапас, — написал Медведев.

Зампред СБ обратил внимание, что сейчас американское ядерное оружие находится в руках у этого 80-летнего человека. По словам Медведева, это «беда, конечно».

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет пригласил Байдена на лечение в Крым. По мнению парламентария, причиной агрессии президента США является хроническое недомогание.

Депутат ГД Алексей Чепа связал странное поведение Байдена с деменцией. По наблюдениям члена нижней палаты парламента, еще ни один мировой лидер не попадал в такое огромное количество нелепых ситуаций, как планирующий переизбраться 80-летний лидер США. Чепа считает, что если Байден победит на выборах 2024 года, это станет «бедой» не только для Америки, но и всего мира.