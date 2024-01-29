В Госдуме предупредили о роковой ошибке Украины Депутат Шеремет: курс Киева в НАТО принес горе и разруху украинскому народу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Курс Украины в НАТО стал роковым для всего украинского народа, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА Новости. Он отметил, что действующие власти Киева привели страну к трагическим последствиям.

Курс продажной украинской элиты в НАТО, как показала история, действительно привел страну к трагическим последствиям. Он стал роковым для всего украинского народа, принеся ему горе и разруху, — сказал Шеремет.

Он заявил, что страны НАТО несут единоличную ответственность за беды, причиненные Украине. Шеремет подчеркнул, что именно они спровоцировали военный конфликт в стране в попытках ослабить Россию.

Все, что Запад обещает и делает для Украины, — не от большой любви к ее народу <...>. Украина для них просто буферная территория, через которую можно поближе подобраться к России, — заключил он.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, заявил, что количество условий и предпосылок для начала обсуждения завершения конфликта на Украине увеличивается. По его словам, позиция президента Украины Владимира Зеленского превращается в пустой политический лозунг на фоне скорого завершения президентского срока.