Старовойт: ВСУ обстреляли село Успеновка Кореневского района

Фото: t.me/gubernator_46

Вооруженные силы Украины обстреляли село Успеновка Кореневского района в Курской области, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канала губернатор Роман Старовойт. В результате обстрела повреждения получили окна и обшивка жилого помещения, а также заборы в трех частных домах. Он пообещал всем домовладельцам оказать помощь в ремонте.

Сегодня со стороны Украины обстреляно село Успеновка Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждены окна, обшивка жилого помещения и заборы в трех домовладениях, — написал глава региона.

Это была не первая атака ВСУ на Курскую область 3 ноября. В этот день было обстреляно село Локоть Рыльского района, зафиксировано не менее шести прилетов. Никто из жителей населенного пункта не пострадал, однако повреждение получила хозяйственная постройка одного из частных домов. Его владельцам Старовойт также пообещал помочь в ремонте.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил об обстреле города Шебекино украинской армией. По его словам, в результате обстрела пострадали три человека, двое из них госпитализированы. Уточняется, что снаряд неустановленного образца прилетел на территорию местного промышленного предприятия.