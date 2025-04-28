Старовойт раскрыл, когда беспилотный транспорт станет привычным в России Старовойт: беспилотный транспорт станет привычным в России через пять лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Старовойт

Беспилотный транспорт станет привычным в России через пять лет, заявил глава Минтранса РФ Роман Старовойт в рамках марафона «Знание. Первые». Он отметил, что на фоне бурного развития таких технологий уже сейчас меняются правила дорожного движения и законодательство, передает корреспондент NEWS.ru.

Я думаю, что это год-два, до пяти лет, когда такое движение станет для нас обыденным. Сегодня у нас настолько развиты технологии, причем беспилотного движения не только в воздухе, но и на земле, — сказал Старовойт.

Ранее министр транспорта заявил, что Крымский мост является самым значимым транспортным проектом России. Он добавил, что еще одним важным достижением стало строительство высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга.

Старовойт пояснил, что Крымский мост является символом инженерной мысли России, свидетельством того, что у РФ есть абсолютно все: даже в самых сложных условиях за короткое время отечественные силы могут создавать такие объекты.

Помимо этого, Старовойт заявил, что любит путешествовать по России на автомобиле. Он отметил, что в стране построены и отремонтированы федеральные и региональные автомобильные дороги, есть новые трассы.