Старовойт проголосовал на выборах в приграничной зоне Старовойт проголосовал на выборах в приграничном Глушковском районе

Фото: t.me/gubernator_46

Роман Старовойт

Губернатор Курской области Роман Старовойт проголосовал на выборах президента России в приграничном Глушковском районе, об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале. Он отметил, что текущее голосование является главным политическим событием страны.

В ходе посещения приграничного Глушковского района отдал свой голос на выборах президента России. Это главное политическое событие, которое определит вектор развития страны на ближайшие шесть лет, — написал Старовойт.

Он добавил, что власти осведомлены о попытках «Украины и ее кураторов» помешать проведению голосования в Курской области, заявив о готовности «ко всем вызовам».

Ранее певец Филипп Киркоров проголосовал на выборах президента России. На избирательный участок в Москве он пришел вместе с отцом Бедросом Киркоровым. Артист проголосовал через электронный терминал, а его отец поставил галочку в бюллетене. Киркоров назвал голосование давней семейной традицией и заявил, что за три дня можно сделать «выбор сердцем».

Также свой голос на выборах отдал глава Крыма Сергей Аксенов. Он посетил избирательный участок в Симферополе. Аксенов подчеркнул, что голосование идет за будущее России и призвал не оставаться в стороне.