«Станет комиком»: Джабаров рассказал, что ждет Зеленского после 20 мая Джабаров: новым этапом карьеры Зеленского может стать трибунал Донбасса

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press

Владимир Зеленский

Следующей ступенью карьеры Владимира Зеленского может стать народный трибунал Донбасса, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале. По его словам, рано или поздно политику придется ответить за содеянное.

Он жив, здоров, но его легитимность стремится к нулю. Когда часы пробьют полночь, Зеленский перестанет быть законным президентом Украины и вновь станет комиком из «95-го квартала». А следующей ступенью в его карьере может стать народный трибунал Донбасса, — написал Джабаров.

Ранее стало известно, что ООН продолжит считать Владимира Зеленского президентом Украины, хотя формально срок его полномочий на посту главы государства истек 20 мая. Представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик подчеркнул, что именно с ним организация будет общаться и впредь по вопросам страны.

До этого американская газета The Washington Post предположила, что Зеленский станет уязвим для критики после 20 мая, поскольку истечет срок его полномочий в качестве главы государства. Авторы публикации напомнили, что эта критика в том числе связана с огромным влиянием главы офиса украинского лидера Андрея Ермака. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что по окончании своих полномочий политик начнет доказывать свою легитимность жесткостью и диктатурой.