«Стало традицией»: Захарова отреагировала на смех первых леди ФРГ и Франции Захарова: для семьи Шольца становится традицией смеяться при слове «геноцид»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Смеяться при слове «геноцид» для семьи канцлера ФРГ Олафа Шольца становится уже традицией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя снимок со смеющимися первыми леди Германии и Франции на мемориале жертвам холокоста в Берлине. В своем Telegram-канале дипломат напомнила о смехе главы немецкого правительства в ответ на вопрос об убийствах жителей Донбасса.

Супруги глав Франции и Германии захохотали, когда посещали мемориал жертвам холокоста в Берлине. Для семьи Шольца, похоже, это стало традицией — смеяться при слове «геноцид». Именно так поступил Олаф Шольц, когда его спросили об истреблении жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны киевского режима, — написала она.

Издание Bild ранее сообщило, что первые леди Германии и Франции Эльке Бюденбендер и Брижит Макрон неожиданно рассмеялись во время посещения мемориала жертвам холокоста в Берлине. Они посетили памятник вместе с супругами, чтобы возложить венки. При этом фотографы засняли, как первые леди смеются на фоне сооружения.

До этого Захарова подчеркнула, что ФРГ несет историческую ответственность не только перед евреями, ставшими жертвами холокоста. По ее словам, нацисты совершали преступления и против других народов, а Берлин повторяет «ошибки 80-летней давности».