Стало известно, закроются ли посольства России в Прибалтике МИД РФ не намерен закрывать посольства в странах Прибалтики ради россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия не намерена закрывать посольства в странах Прибалтики, заявил директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев. По его словам, стране важны ее соотечественники и поэтому их не оставят без помощи, передает ТАСС.

В сложившейся ситуации мы не имеем морального права бросить в беде соотечественников, активно боремся с полицейским произволом не только в профильных международных структурах, но и непосредственно в странах Прибалтики. Привлекаются правозащитники и юристы, — уточнил Беляев.

Дипломат указал, что на территориях Прибалтийских государств проживает большое количество русскоговорящих людей. Однако, по словам Беляева, они подвергаются преследованиям за инакомыслие.

Также Беляев обратил внимание, что российские дипломатические миссии в регионе работают в крайне сложных условиях. Это обусловлено ограничениями, введенными Вильнюсом, Ригой и Таллином. Дипломат пообещал, что ответ России на провокации стран Прибалтики будет асимметричным.

Он добавил, что уровень дипломатических отношений с Прибалтикой опустился до временных поверенных в делах. Беляев напомнил, что Таллин вдвое сократил численность российского посольства в Эстонии. По его словам, Москва «не останется в долгу».