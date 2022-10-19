Песков: закрывать границы России из-за военного положения не будут

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полного закрытия границ России из-за введения военного положения в четырех регионах РФ не планируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости. На заседании Совбеза 19 октября глава государства заявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Нет, [закрытие границ] не планируется, — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Во время заседания Совбеза президент России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Он отметил, что до вступления четырех регионов в состав РФ там уже действовал режим военного положения. Путин подчеркнул, что теперь данный режим необходимо оформить в рамках российского законодательства.

Согласно указу Путина, на территориях субъектов РФ в соответствии с федеральным законом «Об обороне» будут созданы штабы территориальной обороны.