Стало известно, зачем российский самолет вылетел в США Захарова: самолет из России отправился в США, чтобы забрать дипломатов

Фото: UAC/via Globallookpress

Ил-96-300

Самолет из России отправился в США, чтобы забрать дипломатов, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее ряд Telegram-каналов распространили сообщения, что пассажирский самолет Ил-96-300 специального летного отряда «Россия» вылетел в Вашингтон из Москвы.

Ряд инфоресурсов возбудились по поводу российского борта, который направляется в США. Никаких сенсаций. Он будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания. Речь идет не о высылке, а об ограничениях в работе, созданных Вашингтоном росзагранучреждениям, — написала Захарова.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая ранее сообщала, что американские спецслужбы совершают попытки вербовки российских дипломатов. По ее словам, в числе прочего США используют контекстную рекламу в социальных сетях, поисковых системах и видеохостингах для демонстрации призывов сотрудничать с ФБР.

Она также добавила, что для привлечения к сотрудничеству с ФБР американские специалисты используют даже агитационные листовки, которые регулярно расклеиваются у постпредства, его жилого комплекса и по маршрутам следования дипломатов до места работы. Также представители США совершают вербовочные подходы к сотрудникам на улице и в аэропорту.