Стало известно, зачем МИД РФ вызывал немецкого посла МИД РФ объявил демарш послу ФРГ после беседы немецких военных об ударе по Крыму

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Александр Ламбсдорфф

МИД России объявил послу Германии в Москве Александеру Ламбсдорффу демарш и потребовал разъяснений в связи с разговором офицеров бундесвера о возможных атаках на Крымский мост. Как сообщило российское внешнеполитическое ведомство, упомянутый диалог указывает на вовлеченность Берлина в конфликт на Украине.

4 марта в ходе демарша в МИД России потребовали от <...> посла <...> разъяснений в связи с обсуждением в разговоре высших германских офицеров возможности поставок киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет Taurus, а также оказания ВСУ практической помощи в их боевом использовании по целям в России, — заявили в министерстве.

Кроме того, немецкому послу было заявлено о недопустимости попыток властей ФРГ ограничивать деятельность российских журналистов в Германии. Москва напомнила, что такие действия не останутся без жесткого ответа.

Александр Ламбсдорфф более часа провел в здании МИД России. На выходе он не стал отвечать на вопросы журналистов. До этого главный редактор RT Маргарита Симоньян, которая опубликовала разговор офицеров, отметила, что уже послу Германии в Москве «придется отдуваться» из-за нашумевшей записи.

В свою очередь Минобороны Германии подтвердило подлинность обнародованных записей. Глава оборонного ведомства страны Борис Писториус отметил, что в них не велась речь о конкретной атаке, а лишь обсуждались возможные варианты развития событий. Разговор также не означает «зеленого света» в вопросе передачи Украине ракет Taurus, добавил он.