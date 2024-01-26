Стало известно, зачем Алиханов сел в автомобиль к Путину Песков: поездка Алиханова в автомобиле с Путиным является обычной практикой

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Антон Алиханов

Поездка губернатора Калининградской области Антона Алиханова в автомобиле с президентом России Владимиром Путиным является обычной практикой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что глава государства во время передвижения узнает от глав регионов детали текущей ситуации, пишет ТАСС.

Владимир Владимирович каждый раз, когда посещает регионы, приглашает губернаторов в свою машину. Он использует время переездов, чтобы получить от губернатора полную информацию о положении дел в регионе, — сказал он.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Калининградская область эффективно использует федеральную поддержку и развивается с учетом недружественных действий окружающих ее стран Евросоюза. Регион является уникальным с точки зрения своего географического положения и важнейшим эксклавом.

Ранее Алиханов на оперативном совещании в региональном правительстве заявил, что уборка снега и льда в отдельных муниципалитетах Калининградской области не проводится. Он призвал власти на местах взять ситуацию на контроль и напомнил, что они «живут не в Майами».