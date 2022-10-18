Стало известно, заблокируют ли YouTube в России Минцифры: планов блокировать YouTube в России нет

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ подтвердили, что планов по блокировке YouTube в России по-прежнему нет, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение Минцифры. Подчеркивается, что это заявление главы ведомства Максута Шадаева на данный момент является самым актуальным.

28 сентября Максут Шадаев на встрече с региональными журналистами заявлял: «У нас по-прежнему нет планов закрывать YouTube». Это заявление пока остается самым актуальным, новой информации нет, — говорится в сообщении.

Ранее Google заблокировал аккаунты Совета Федерации и телеканала «Вместе-РФ» на YouTube. Трансляция продолжается на отечественных платформах. В компании блокировку объяснили внутренними правилами «в отношении ограничения экспорта и применения санкций».

Позднее Роскомнадзор потребовал от Google разблокировать данные аккаунты в YouTube. Ведомство расценивает действия компании как акт цензуры и попытку ограничить работу российского государственного органа.