Стало известно, встретится ли Си Цзиньпин с Путиным после поездки в США Песков: контакты Путина и Си Цзиньпина пока не запланированы

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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Контакты президента России Владимира Путина и председателем КНР Си Цзиньпина после встречи китайского лидера с президентом США Джо Байденом пока не запланированы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Однако, ответил он ТАСС, контакты двух руководителей продолжаются.

Пока нет, но они [контакты] будут продолжаться, естественно, но пока каких-то конкретных договоренностей нет, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Байден в очередной раз назвал председателя КНР диктатором. Это произошло спустя несколько часов после рукопожатия на саммите АТЭС в Сан-Франциско во время пресс-конференции по итогам переговоров с ним. Свои слова Байден объяснил тем, что Си Цзиньпин «является парнем, который руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей».

Позже на эти слова отреагировали в китайском МИД. Там назвали подобные высказывания крайне безответственными. Пекин, подчеркнули там, выступает против политических манипуляций.

После этого прокомментировать слова президента журналистыпопросили госсекретаря США Энтони Блинкена. Однако он уклонился от ответа, назвав причиной такого высказывания в стремлении президента Соединенных Штатов говорить откровенно.