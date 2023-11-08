Стало известно, встретится ли Путин с Назарбаевым в Казахстане Песков: Путин вряд ли успеет встретиться с Назарбаевым в Казахстане

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин вряд ли успеет встретиться со своим бывшим коллегой Нурсултаном Назарбаевым по время визита в Казахстан, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в этот раз у него слишком насыщенная программа, передает ТАСС.

На этот раз президент вряд ли успеет нанести визит к Назарбаеву в силу насыщенности программы [визита], — констатировал Песков.

Президент РФ планирует посетить Казахстан с официальным визитом 9 ноября. В ходе своей поездки глава государства встретится с коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудят ключевые вопросы развития российско-казахстанских отношений. Также президенты затронут актуальные региональные и международные проблемы.

Песков ранее отметил, что поездка Путина является крайне важным событием для России. По его словам, визит президента связан с необходимостью развития двусторонних отношений государств. При этом пресс-секретарь уточнил, что событие является «абсолютно самостоятельным измерением». Он призвал не проводить параллели между визитом Путина и поездками других лидеров в Казахстан в последнее время.