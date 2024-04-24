Стало известно, вмешается ли Кремль в дело с задержанием главы МЧС Чечни Песков: Кремль не может вмешиваться в дело с задержанием главы чеченского МЧС

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Алихан Цакаев

Кремль не может вмешиваться в дело с задержанием главы МЧС Чечни Алихана Цакаева на границе с Дагестаном, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, это прерогатива органов, отвечающих за безопасность дорожного движения.

Дело в том, что это не прерогатива Кремля. Это прерогатива соответствующих органов, которые отвечают за безопасность дорожного движения, других органов. Поэтому Кремль никак не может в это вмешиваться, — сказал Песков.

Ранее в ГУ МВД России по СКФО отчитались об окончании проверки инцидента, связанного с задержанием Цакаева на КПП «Герзель». Отмечается, что глава МЧС сопротивлялся, нецензурно выражался, угрожал и несколько раз ударил правоохранителей. Результаты работы направят в региональный Следственный комитет.

До этого руководитель Чечни Рамзан Кадыров назвал постыдной провокацией ситуацию с задержанием Цакаева. Он не увидел нарушений в действиях главы МЧС, а также заявил, что задержание проводилось без объяснения причин. Кадыров обратился к властям Дагестана с призывом привлечь к ответственности полицейских, участвовавших в этом.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что инциденту будет дана объективная оценка. По его словам, участникам событий нужно довериться правоохранителям и перестать информационно «подогревать» ситуацию.