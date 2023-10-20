Стало известно, ведется ли в России кампания по преследованию граждан США Песков: в России нет никакой кампании по преследованию граждан США

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Дмитрий Песков

Россия не преследует граждан США, проживающих в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он отреагировал на решение следственных органов ходатайствовать об аресте редактора «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Алсу Курмашевой, имеющей американское гражданство, передает ТАСС.

Нет, в России никакой кампании по преследованию граждан США нет абсолютно <...> Другой какой-то кампании нет, и говорить об этом, мы считаем, неуместно, — заявил Песков.

Вместе с тем пресс-секретарь президента добавил, что есть граждане США, нарушающие закон. По его словам, в отношении них принимаются законные меры.

Алсу Курмашеву задержали 18 октября в ее доме. Силовики нагрянули к журналистке из-за того, что она не подала документы, необходимые для включения в реестр иностранных агентов.

За нарушение журналистке грозит штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до двух лет. Кроме того, Курмашеву могут приговорить к обязательным работам на срок до 480 часов. Суд также может лишить редактора издания свободы на срок до пяти лет. Ей вменяют обвинения по ч. 3 статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ.