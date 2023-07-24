Стало известно, в скольких регионах России бушуют природные пожары МЧС: природные пожары продолжаются на территории 19 регионов России

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Природные пожары продолжают действовать сразу в 19 российских регионах, сообщает пресс-служба МЧС РФ в Telegram. В общей сложности зафиксировано 267 очагов возгорания на площади свыше 1 млн га, уточнили в ведомстве. Ожидается, что в ближайшие дни высокая пожарная опасность будет в Астраханской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии.

В настоящее время природные пожары: в 19 субъектах; 267 очагов; более 1 млн га площади, — говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС также рассказали ТАСС, что все больше термических точек выявляют из космоса.

По данным министерства, за последнюю неделю удалось спаcти 336 человек при возгораниях, 395 граждан при ДТП и 46 от происшествий на воде.

Ранее стало известно, что общая площадь лесных пожаров в Магаданской области составила более 40 тысяч га. По данным Главного управления МЧС по региону, для тушения пламени были задействованы 295 человек.

Также сообщалось, что сотрудники МЧС оказались окружены огненным кольцом при тушении лесного пожара в Белорецком районе Башкирии. Спасатели были вынуждены бросить технику и отойти в горы. Там их сигнал увидел вертолет, который забрал пожарных. Никто из сотрудников в результате инцидента не пострадал.