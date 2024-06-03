Белоусов впервые появился в военной форме на совещании Путина с Совбезом

Фото: Kremlin.ru

Министр обороны России Андрей Белоусов надел военную форму на совещание президента РФ Владимира Путина с членами Совета безопасности, следует из кадров, опубликованных пресс-службой Кремля. Совещание проходило в режиме видеосвязи.

Также сообщается, что темой заседание стали вопросы информационной безопасности. Докладчиком выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Ранее Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Темой встречи стало укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом. Среди участников встречи были премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу и другие. Слово для выступления президент предоставил министру иностранных дел Сергею Лаврову.

До этого Белоусов заявил, что ситуация в Афганистане требует укрепления границы этой страны с Таджикистаном. По его словам, на его территории закрепились многочисленные радикальные группировки, вероятность распространения бандформирований и террористов за пределы Афганистана возрастает.