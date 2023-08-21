Стало известно, в каком формате Путин примет участие в саммите БРИКС Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на XIV саммите БРИКС (в режиме видеоконференции)

Президент России Владимир Путин примет участие в XV саммите БРИКС в формате групповых сеансов связи с видео, сообщается на сайте Кремля. Мероприятие будет проходить с 22 по 24 августа.

22–24 августа Владимир Путин в формате видеоконференции примет участие в XV саммите БРИКС, который проводится под председательством Южно-Африканской Республики, — говорится в сообщении.

Во время заседаний и неформальной встречи лидеры стран обсудят актуальные вопросы деятельности объединения, в том числе возможное расширение БРИКС, глобальную и региональную повестку, перспективы дальнейшего развития партнерских отношений в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях.

Путин также проинформирует участников саммита о приоритетах российского председательства в БРИКС, которое стартует в 2024 году. Также запланировано заседание лидеров в формате «БРИКС плюс/аутрич», на которое приглашены руководители более пятидесяти стран мира и главы исполнительных структур региональных организаций.

Итоговые договоренности будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС. В преддверии встречи пройдет Деловой форум стран, перед участниками и гостями которого российский президент выступит с видеообращением.

В Йоханнесбург прибудет российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор ранее сообщила, что лидеры 23 стран проявили заинтересованность во вступлении государств в БРИКС. По ее словам, неофициальных контактов с другими странами по данному вопросу было установлено еще больше.