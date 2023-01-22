Стало известно, в какой валюте Турция платит за российское зерно Вице-премьер Абрамченко: Турция заплатила за зерно рублями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турция провела сделку по оплате российского зерна рублями, сообщила в беседе с РИА Новости вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. По ее словам, вопрос перехода к оплате поставок продовольствия национальной валютой прорабатывается и с Египтом.

В качестве последнего примера могу привести как раз сделку с Турцией по поставкам продовольствия, когда расчеты были в рублях. Первая ласточка была успешной. Крупнейший у нас Египет, да, и с ними мы тоже начинаем прорабатывать такой переход, — заявила Абрамченко.

Она рассказала, что оплата поставок рублями является трендом, и сейчас Банк России совместно с центробанками других государств ведут переговоры о проработке подобных механизмов. По словам вице-премьера, речь идет не только о продовольствии, однако наиболее востребованными позициями сейчас являются зерно и масложировые товары.

Абрамченко уточнила, что к операциям по оплате поставок товара из России будет привлечен не только Газпромбанк, но и Россельхозбанк.

И даже в рамках тех контактов, которые по линии ООН происходят по зерновой сделке, по тому пакетному решению, которое нужно реализовать в интересах Российской Федерации, там как раз это одно из условий — возвращение Россельхозбанка в систему международных расчетов, — сказала она.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросил премьера Михаила Мишустина помочь с вывозом зерна и масличных из Крыма. По данным бизнесменов, взрыв на Крымском мосту осложнил автомобильные отгрузки, а закупочные цены и спрос в портовых терминалах на полуострове снизились. Эксперты отмечают, что возможностей для перевозки рекордного урожая не хватает по всей стране.