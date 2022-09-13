Стало известно, какая страна стала чаще отказывать россиянам во въезде Россиянам начали отказывать в пропуске на территорию Грузии со стороны Турции

Фото: shutterstock

Город Сигнахи, известный как город любви, Кахетия, Грузия

Некоторым российским гражданам начали отказывать в пропуске на территорию Грузии на границе с Турцией без сообщения причин, сообщили представители генерального консульства России в турецком городе Трабзон, чьи слова приводит РБК. Необоснованные отказы происходят на турецко-грузинском автомобильном пункте «Сарпи»; именно на них чаще всего жалуются в консульство.

К сожалению, причины отказа в пропуске грузинские пограничные служащие не разъясняют, — подчеркнули в генконсульстве.

В дипмиссии отметили, что сейчас жалобы в консульство поступают несколько раз в неделю.

В начале сентября директор отделения Free Russia Foundation на Южном Кавказе Егор Куроптев сообщил, что десятки россиян столкнулись с запретом на въезд в Грузию из-за ужесточения контроля на границе. Среди тех, кому отказали во въезде в последнее время, есть активисты, журналисты и юристы, которые живут в Грузии или уехали из России из-за угроз.

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство Грузии не намерено вводить визовый режим для граждан России. Он подчеркнул, что никаких рисков для страны россияне не несут. По его мнению, требования радикальной оппозиции ввести визы являются «спекуляциями, связанными с пропагандой».