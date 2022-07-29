Стало известно, в честь кого назовут одну из улиц Москвы Путин рекомендовал назвать одну из улиц Москвы в честь экс-директора ГМИИ Антоновой

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Владимир Путин и Ирина Антонова

Одну из улиц Москвы назовут в честь бывшего директора Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Александра Пушкина Ирины Антоновой. Об этом говорится в тексте указа президента России Владимира Путина, адресованного московским властям. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Рекомендовать правительству Москвы рассмотреть вопрос о присвоении имени И. А. Антоновой одному из объектов улично-дорожной сети Москвы, — сказано в президентском указе.

Тем же указом Путин поручил российскому правительству создать 13 персональных стипендий имени Антоновой для студентов-искусствоведов. Таким образом российский глава отметил «большой вклад Антоновой в развитие российской культуры».

Искусствовед начала работу в ГМИИ в апреле 1945 года. Ее взяли на должность научного сотрудника отдела Запада. Спустя 16 лет она возглавила музей и оставалась на посту директора в течение 52 лет. Благодаря Антоновой в ГМИИ привезли картину «Мона Лиза» итальянского художника эпохи Возрождения Леонардо да Винчи.

Ранее специальный представитель президента России Михаил Швыдкой заявил, что все экспонаты из государственного музейного фонда РФ, которые находились на выставках в недружественных странах, возвращены на родину. При этом он отметил, что две или три работы, представляющие культурную ценность, не были привезены в Россию. Они принадлежат частным коллекционерам.