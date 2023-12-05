Стало известно, будет ли Путин обсуждать СВО с Саудовской Аравией и ОАЭ Ушаков: тема СВО будет подниматься во время поездки Путина в арабские страны

Фото: МО РФ

Тема специальной военной операции (СВО) будет подниматься во время визита президента России Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию, заявил помощник политика Юрий Ушаков. По его словам, которые приводит ТАСС, в планах президента — обсуждение региональных конфликтов, в том числе на Украине и Ближнем Востоке.

Когда я упомянул о региональных конфликтах, то помимо палестино-израильского, который сейчас носит самый горячий характер, естественно, мы обсудим ситуацию по линии СВО, это неизбежно, — уточнил он.

Ушаков подчеркнул, что зарубежным коллегам будет важно узнать оценки Путина. Он при этом уточнил, что грядущие переговоры не имеют отношения к встрече в Джидде, где прошли консультации по урегулированию украинского кризиса.

О рабочих визитах Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию Ушаков говорил ранее. По его данным, они состоятся в течение текущей недели. Он отметил, что российская сторона считает их очень важными.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что Путин отдельно обсудит с лидерами этих стран и вопросы в нефтяном секторе, несмотря на то, что данные вопросы обсуждаются в рамках формата ОПЕК+. По его словам, координация по стабилизации рынка нефти будет продолжаться. Комментируя же итоги последнего заседания ОПЕК+, Песков отметил, что эффект от принятых мер иногда имеет отложенный характер.

Также Песков заявил, что встреча президента России и лидера Палестины Махмуда Аббаса может состояться в этом году. По его словам, переговоры остаются на повестке дня российского лидера, однако ни точная дата, ни место проведения встречи пока не назначены.