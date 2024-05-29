Стало известно, состоится ли в 2024 году прямая линия с Путиным Песков: прямая линия с Путиным остается на повестке дня в 2024 году

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным сохраняет свою актуальность и остается на повестке дня, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, будет ли проводиться мероприятие в 2024 году.

Прямая линия остается как формат на повестке дня, — подчеркнул он.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru вспомнил прямую линию с Путиным 2014 года. По словам политика, у него уже тогда возникли вопросы, однако он в итоге убедился, что ответы на подобные вопросы не должны озвучиваться в публичном пространстве, — потенциальный противник России не должен знать планы Кремля. А то, что не засекречено, можно в целом предсказать и без вопросов, отметил парламентарий.

В декабре 2023 года, перед прямой линией, жители страны прислали порядка 800 тысяч обращений. Песков тогда обратил внимание, что еще несколько часов назад он называл цифру в 600 тысяч, однако российскому президенту продолжали приходить все новые и новые вопросы.

Также лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании фракции 28 мая заявил, что выступление Путина на Петербургском международном экономическом форуме ожидается 7 июня. ПМЭФ продлится с 5 по 8 июня.