Песков: деятельность Рогозина в зоне СВО не требует согласования с Кремлем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Деятельность экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в зоне специальной военной операции не требует согласований с Кремлем, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отрицательно ответил на вопрос о получении Рогозиным какой-либо официальной госдолжности.

Это не требует никакого согласования в данном случае, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о деятельности Рогозина.

Он также напомнил, что в Кремле не анонсируют каких-либо кадровых решений и не намерены сообщать о возможном назначении Рогозина на ту или иную государственную должность.

Ранее сообщалось, что Рогозин возглавил группу военных советников «Царские волки», которая оказывает военно-техническую поддержку войскам ДНР и ЛНР, консультируя их по вопросам разведки и штурма. Сам Рогозин уточнил, что инспекторская группа состоит из военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт, и является добровольческой. По его словам, военно-технические специалисты из состава группы работают с большим количеством частных компаний, разработчиков и средств связи, а также дронов, способных оказать помощь силам ДНР.

Также бывший глава Роскосмоса сообщил о доставке в Донецк зимней экипировки для бойцов Народной милиции ДНР. Он отметил, что в состав груза входят обувь, термобелье, спальные мешки и другие необходимые вещи.