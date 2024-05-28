В ФСБ рассказали, сколько взрывчатки изъяли пограничники за год ФСБ: в 2023 году российские пограничники изъяли около 100 килограммов взрывчатки

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

В 2023 году российские пограничники изъяли около 100 килограммов взрывчатки, 141 единицу оружия и свыше 30 тысяч боеприпасов, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов. Он добавил, что служба пресекла контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов на общую сумму более чем полмиллиарда рублей.

В 2023 году в пунктах пропуска через государственную границу и на приграничной территории пограничными органами изъята 141 единица огнестрельного оружия, свыше 30 тысяч боеприпасов, около 100 килограммов взрывчатых веществ, порядка 900 килограммов наркотиков и психотропных веществ, — сказал Кулишов.

Он добавил, что пограничниками сбиты свыше 1,3 тысячи дронов ВСУ, нарушивших государственную границу России. Половина из них уничтожены с использованием технических средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к личному составу и ветеранам погранслужбы ФСБ РФ и поздравил их с Днем пограничника. Российский лидер назвал этот праздник символом памяти и уважения ко всем защитникам рубежей отечества.

В марте Ереван направил в Москву официальное письмо по вопросу прекращения деятельности российских пограничников в аэропорту Звартноц. По словам секретаря Совбеза Армении, власти страны будут самостоятельно контролировать данный погранпереход. В соответствии с договором от 1992 года российские и армянские пограничники совместно несли службу по охране границ с Турцией и Ираном.

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