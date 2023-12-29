Стало известно, сколько ВС России нанесли ударов по Украине за неделю ВС РФ: за неделю нанесены 50 групповых ударов по объектам ВПК Украины

Фото: МО РФ

За неделю ВС России нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что целями стали аэродромы, арсеналы, места размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников.

В период с 23 по 29 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня, 29 декабря, в Киеве зафиксировано по меньшей мере восемь мощных взрывов. События в украинской столице подтвердил мэр Виталий Кличко, он также уточнил, что в городе работает система противовоздушной обороны. По его словам, в Подольском районе города вспыхнуло складское помещение. Украинские СМИ дополнили новости информацией о как минимум пяти взрывах в Одесской области на фоне воздушной тревоги.

25 декабря зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал филькиной грамотой декларацию ЕС по гарантиям безопасности для Киева, но отметил, что вытекающие из нее двусторонние соглашения могут привести к созданию военной базы на территории Украины. Медведев подчеркнул, что удар ВС России по этому объекту будет неизбежен.