Стало известно, как долго продлится демилитаризация Украины Генерал-полковник Шаманов: демилитаризация Украины может растянуться на 10 лет

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Демилитаризация Украины может растянуться на 10 лет, считает экс-командующий ВДВ России, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов. По его словам, важно не торопить военных, чтобы они могли действовать последовательно, передает РИА Новости.

Демилитаризация Украины может занять от 5 до 10 лет <...>. На сегодняшний день явно проглядывается стремление решить в полном объеме проблему по Донбассу, и имеющиеся средства позволяют это сделать <...>. Никаких ускорений в обозримом будущем не надо делать, — сказал Шаманов.

По его словам, нужно позволить военным решать поставленные задачи согласно плану, не вмешиваясь. Шаманов подчеркнул, что необходимо оказывать помощь Вооруженным силам РФ на территориях, где были разгромлены нацформирования, — устанавливать местную власть, восстанавливать инфраструктуру и создавать условия для цивилизованного существования граждан.

Экс-командующий ВДВ также отметил, что военные заинтересованы в скорейшем завершении демилитаризации, поскольку осознают влияние спецоперации на политические отношения РФ с Западом. Он подчеркнул, что ее затягивание может привести к тому, что России будет сложнее «противостоять коллективному Западу».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что военные не станут искусственно подгонять свои действия в ходе спецоперации на Украине под конкретную дату. По его словам, власти РФ неоднократно подчеркивали, что стремятся «минимизировать любые риски для гражданского населения и российских военнослужащих».