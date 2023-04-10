Стало известно, сколько нужно студентам времени на поиски государственности Минобрнауки: новый курс по основам государственности для студентов рассчитан на 72 часа

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Новый обучающий курс для студентов «Основы российской государственности» рассчитан на 72 часа семинаров и лекций, из которых до 20 часов будут затрачены на внеаудиторные занятия, сообщает пресс-служба Минобрнауки. Как рассказали в ведомстве, в создании новой учебной дисциплины участвовали более трех тысяч преподавателей из 562 университетов страны. Он стартует в высших учебных заведениях с 1 сентября 2023 года.

Внедрение модуля в современные программы высшего образования необходимо для формирования у студентов осознания принадлежности к российскому обществу, развития чувства гражданственности. Для создания духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознающей особенности исторического пути нашего государства и самобытность его политической организации, — подчеркнул глава Минобрнауки Валерий Фальков.

По словам главы Управления президента России по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева, логичным продолжением после курса «Основ российской государственности» станет измененная версия школьной дисциплины «Обществознание».

О необходимости разработать отдельный учебный курс по истории и основам государственности РФ для молодежи президент России Владимир Путин заявил в декабре на заседании Госсовета РФ по молодежной политике. По его мнению, молодые люди в стране стали жертвами информационных атак и нуждаются в достоверных знаниях.