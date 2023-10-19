Стало известно, сколько угля получил Китай от России в 2022 году Новак заявил, что в 2022 году Россия поставила Китаю 64 млн тонн угля

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В 2022 году Россия поставила Китаю 64 млн тонн угля, заявил на полях российско-китайского энергетического форума вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, которые цитирует ТАСС, в 2023 году экспорт полезного ископаемого в КНР увеличился еще больше.

Было поставлено более 64 млн тонн, в этом году также наблюдаем темпы роста, — сказал Новак.

Ранее сообщалось, что в период с февраля по июль 2023 года Турция импортировала свыше 160 тысяч тонн угля, добытого в новых регионах России. Агентство обратило внимание на то, что Турция является членом НАТО и при этом заплатила России за твердое топливо в 2023 году уже $14,3 млн. Уточняется, что Анкара закупала уголь сразу у 10 организаций.

В начале года стало известно, что растущая потребность Китая в обеспечении энергоснабжения после ослабления ограничений, связанных с COVID-19, привела к постепенному возобновлению импорта австралийского угля для частичного замещения поставок из России. По данным агентства, это может быть связано с ростом цен на топливо для производства электроэнергии и на коксующийся уголь, а также с потеплением в отношениях между двумя странами.