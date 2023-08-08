Стало известно, сколько терактов предотвратили в России с начала СВО НАК: с начала СВО в России предотвращено 188 преступлений террористической направленности

Фото: НАК

С начала СВО в феврале 2022 года в России предотвратили 188 преступлений террористической направленности, сообщил Интерфакс со ссылкой на председателя Национального антитеррористического комитета и директора ФСБ Александра Бортникова. По его словам, новые террористические угрозы исходят от украинских спецслужб и националистических формирований.

С февраля прошлого года в стране предотвращено 188 преступлений террористической направленности. Их подготовкой в большинстве случаев под воздействием радикальных идей занимались молодые люди, имеющие низкие моральные качества, ведущие маргинальный образ жизни и не задумывающиеся о последствиях своих поступков, — сказал Бортников.

Бортников добавил, что необходимо повысить эффективность работы всех органов власти и образовательных организаций по формированию неприятия молодежью идей терроризма и неонацизма.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в подмосковном Подольске гражданина Украины, подозреваемого в поджоге релейного шкафа на железной дороге и подготовке еще одного взрыва. Мужчина действовал по заданию кураторов из СБУ. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о теракте.